Европу захлестнула волна забастовок

Около трех миллионов жителей Греции не вышли на работу из-за уменьшения зарплат. В стране закрыты практически все госучреждения, школы, телерадиокомпании.

Больницы оказывают только экстренную помощь. Все авиарейсы в эту страну также отменены. Что кстати сказалось и на белорусах.

Наталья Жарикова, директор туристического агентства:

– Греция является одним из наиболее популярных направлений среди бизнесменов, а также наших туристов. И соответственно наша компания всегда отслеживает ситуацию в Греции. При возникновении каких-либо сложностей, например, как сейчас – забастовок, мы предупреждаем наших туристов. При налаживании ситуации в Греции мы возобновим отправку туристов в эту страну.

Бастуют и авиадиспетчеры двух крупнейших аэропортов Парижа. Отменен каждый второй рейс в Орли и каждый четвертый в Руасси-Шарль де Голль. Ближайший рейс из Парижа в Минск – в пятницу. Специалисты надеются, что к этому времени авиасообщение возобновится.

А 24 февраля из Германии в Беларусь прибыл самолет авиакомпании «Люфтганза». Напомним, что немецкая авиакомпания в этом году первая начала массовые забастовки. По-прежнему каждый четвёртый международный рейс там отменяется.