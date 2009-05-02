Вдохновленные скоростью. (ФОТО)

Международный молодежный музыкально-автомобильный фестиваль проходит в Минске

Место встречи - взлетные полосы аэропорта Минск-1. Любителей техноизысков порадовала выставка автомобилей и мотоциклов с элементами тюнинга и стайлинга. А поклонников старины - раритетные машины. Но главными героями зрелищного праздника стали уличные гонщики: стрит- и драг-рейсеры. Любители прокатиться с ветерком показали гоночный мастер-класс на короткой дистанции.

- Это непередаваемые ощущения, это волнения какие-то, это всплеск эмоций, которого в обыденной жизни порой не хватает, - делится участник фестиваля.

- Очень часто приезжаем на всякие фестивали. У нас все друзья сюда приезжают. Нам это нравится. Я думаю, многим нравится, потому что сюда приходят люди, очень много людей приходит, - рассказала участница фестиваля.

Ближе к вечеру «гонщики» из разных стран уступят площадку музыкантам. Выступления альтернативных групп продолжат программу. Ну а ночью в аэропорту пройдет грандиозный Open-Air - фестиваль свободной неформаТной музыки, где свое мастерство покажут ди-джеи различных стилей и направлений.