На байдарке с ветерком.

Сегодня открылся Международный туристический сезон на Августовском канале

30 любителей активного отдыха из Польши на байдарках и каяках пересекли водную границу с Беларусью. В планах туристов пройти единственный в восточной Европе четырёхкамерный шлюз «Нёмново». Эту ночь туристы проведут на Августовском канале, а уже завтра по Нёману отправятся в Литву. По словам организаторов сплава, подобные туристические проекты в этом году приобретут массовый характер. Благодаря упрощённой процедуре получения белорусской визы и оперативному оформлению документов на границе, в Беларусь приплывут как минимум десять туристических групп.

- Впервые те договорённости, которые, по моему мнению, очень долго подписывались между двумя странами, наконец, они заработали. И сегодня впервые открылся шлюз Кужинец. То удовольствие, ради которого и плывут на канал, посмотреть на это уникальное сооружение, оно работает, оно интересно. Люди действительно получают от этого удовольствие, - рассказал корреспонденту СТВ представитель туристической фирмы Сергей Коледа.