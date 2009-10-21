Эскиз нового здания Музея истории ВОВ первыми увидели ветераны

Презентацию провел автор проекта, профессор архитектуры Виктор Крамаренко.

Хранилище военной истории расположится на холме возле обелиска «Минск - город-герой». Рядом с музеем заложат площадь Победителей, украшением которой станет фонтан из 170 струй воды, символизирующих 170 населенных пунктов, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй Мировой. Вода будет спадать по склону холма.

С правой стороны здания появится парк Победы. А начало строительства нового здания начнётся будущей весной.

– По своему оснащению, по своей экспозиции – это будет одно из лучших зданий в Европе, – отметил профессор международной академии архитектуры, дважды лауреат государственной премии Республики Беларусь Виктор Крамаренко.

В новом музее будут использованы и самые современные технологии.

– У нас было четыре переезда в здания стандартной планировки. Теперь у нас будет музей, в котором будут использованы самые современные технологии, – сказал директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Сергей Азаронок.

Музеи Беларуси, России и Украины готовят новые проекты к празднованию 65-летия Великой Победы. В Минске ни разу не были экспонаты победы из Москвы. И вот, как некогда знамя победы передавали из столицы в столицу каждой советской республики, так в юбилейную дату планируется шествие исторических реликвий.