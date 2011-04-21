Еще один территориальный центр социального обслуживания появится во Фрунзенском районе Минска

Разместится он на улице Харьковской, в помещении бывшего магазина.

Пожилым людям и инвалидам здесь помогут справиться с насущными бытовыми проблемами и организуют досуг.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы уже в следующем году новый центр принял своих первых посетителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района:

Этот центр с нетерпением ждут все наши пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, которые могут там заниматься любимым делом и получать необходимую поддержку в обычной жизни.