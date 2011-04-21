Две сотни рабочих мест создадут в нынешнем году в молодежных бизнес-инкубаторах Минска

На развитие малого бизнеса город уже направил 8,5 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Эти средства пойдут на предоставление льготных кредитов. Кроме того, на 24 инвест-проекта, в процессе реализации которых планируется создать еще 180 рабочих мест.
Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Регистрация компании сейчас — дело техники одного дня. Создана специальная структура, которая работает в системах исполнительной власти, которая работает непосредственно по обеспечению функционирования нашего бизнеса. Условия есть, и нужно работать. Вектор развития предпринимательства мы видим в развитии производственной деятельности.