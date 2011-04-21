Две сотни рабочих мест создадут в нынешнем году в молодежных бизнес-инкубаторах Минска

Об этом заявил сегодня на онлайн-конференции, посвященной развитию предпринимательства, председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.

На развитие малого бизнеса город уже направил 8,5 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Эти средства пойдут на предоставление льготных кредитов. Кроме того, на 24 инвест-проекта, в процессе реализации которых планируется создать еще 180 рабочих мест.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Регистрация компании сейчас — дело техники одного дня. Создана специальная структура, которая работает в системах исполнительной власти, которая работает непосредственно по обеспечению функционирования нашего бизнеса. Условия есть, и нужно работать. Вектор развития предпринимательства мы видим в развитии производственной деятельности.