На авиационный праздник в Боровую можно будет доехать на автобусе

4 июля в период с 10.00 до 17.00 будет организована работа временного экспрессного маршрута № 165Э «АВ Московский — Боровая».

Авиационно-спортивный праздник состоится в поселке Боровая 4 июля с 11.00 до 15.00.

В программе — показательные полеты и прыжки с парашютами летчиков и спортсменов ВВС и войск ПВО, ДОСААФ, отцепка и пилотаж планера «Л-13 Бланник», десантирование парашютистов, фристайл, установка вертолетом корзины с цветами, выступления авиамоделистов и многое другое.

Планируется, что в празднике примет участие прославленный космонавт Петр Климук. Состоится также открытие первого в Беларуси музея авиационной техники под открытым небом, сообщает БЕЛТА.