Разрешительная запись для выезда за пределы Беларуси в паспортах будет отменена

Это консолидированная позиция всех заинтересованных ведомств, в том числе и Конституционного суда Беларуси.В погранведомстве страны уточнили, что отмена разрешительной записи станет возможна с введением в эксплуатацию автоматизированной системы погранконтроля. В настоящее время такое оборудование установлено на большинстве пунктов пропуска через границу. Половина систем уже эксплуатируется и 20% подключат в ближайшее время. Причем, до конца текущего года автоматизированной системой будут оборудованы все авиационные пункты пропуска. Разрешительная запись для выезда за пределы Белоруссии в паспортах будет отменена 30 декабря 2007 года.