Электронная картотека отпечатков как метод борьбы с преступностью

В республике создается дактилоскопический банк данных. В банке данных - около 3 миллионов дактилокарт, а еще более 120 тысяч следов с нераскрытых преступлений. Автоматизированная база в считанные секунды идентифицирует человека и только в прошлом году позволила раскрыть 6 тысяч преступлений.



Система АДИС - так правильно называют эту базу - позволила белорусским правоохранителям раскрывать преступления со сроком давности в десятки лет.



Для большей эффективности в стране создается картотека ДНК. Но эту информацию криминалисты пока не афишируют.