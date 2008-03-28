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Электронная картотека отпечатков как метод борьбы с преступностью

28 марта 2008 18:18
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В республике создается дактилоскопический банк данных. В банке данных - около 3 миллионов дактилокарт, а еще более 120 тысяч следов с нераскрытых преступлений. Автоматизированная база в считанные секунды идентифицирует человека и только в прошлом году позволила раскрыть 6 тысяч преступлений.

Система АДИС - так правильно называют эту базу - позволила белорусским правоохранителям раскрывать преступления со сроком давности в десятки лет.

Для большей эффективности в стране создается картотека ДНК. Но эту информацию криминалисты пока не афишируют.
# общество

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