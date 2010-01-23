Экипаж МКС получил прямой доступ в интернет

Теперь на высоте 28 000 км есть беспроводное соединение и доступ во всемирную сеть. Первый в истории человечества интернет-пост прямо из космоса был написан 22 января.

С этого дня все обитатели МКС смогут проверять электронную почту, пользоваться социальными сетями и даже проводить неофициальные видеоконференции без помощи посредников в Центре управления полетами (ЦУП).

Космонавты и ранее могли общаться с теми, кто находится на Земле через интернет. Однако до сих пор они передавали свои данные для публикации в интернете в ЦУП, а там кто-либо из персонала размещал их в интернете. Теперь экипаж МКС может делать это самостоятельно. Чтобы выйти в интернет, обитателям станции достаточно включить ноутбук. Все происходит в режиме реального времени.

Представители НАСА ожидают, что нововведение должно поднять боевой дух экипажа, особенно тех, кто находится вдали от родных и близких уже долгое время. В Центре управления полетами надеются, что обитатели МКС не будут злоупотреблять сетевым досугом.

– Дисциплинарные требования к астронавтам те же, что и к другим сотрудникам НАСА, работающим на Земле. Пребывание в интернете не должно отвлекать их от текущей работы, – заявил представитель НАСА.

В данный момент на борту МКС находятся американцы Тимоти Кример и Джефф Уильямс, японец Соити Ногути и двое россиян Олег Котов и Максим Сураев. Американские астронавты ведут свои блоги в Twitter. На сайте Роскосмоса есть свой блог и у российского космонавта Максима Сураева, передает БЕЛТА.