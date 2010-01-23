Трое бомжей погибли из-за мороза за прошедшие сутки в Минске

Об этом сообщил старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Сергей Балашев.

Одного из них еще живым скорая забрала из помещения электрощитовой на улице Ташкентская, однако в больнице он скончался. Второго, уже мертвого, обнаружили у дома на улице Нестерова. Еще один погибший был найден в подвальном помещении строящегося дома по улице Петруся Бровки, сообщает БЕЛТА.

По словам Сергея Балашева, в целом таких случаев регистрируется немного.

– Было несколько в конце декабря – начале января, после чего наступило затишье. С другой стороны, это только видимые жертвы. Не исключено, что впоследствии где-нибудь в подвалах будут обнаружены и другие, – добавил он.