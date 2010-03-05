Джон Леннон ожил в рекламе автомобиля

Новая рекламная кампания автомобильного концерна Citroen вызвала бурю возмущения среди поклонников The Beatles.

В одном из рекламных роликов антиретромодели DS-3 французский производитель решил использовать архивные видеозаписи Джона Леннона, передает Billboard. «Если что-то было сделано однажды, значит, оно уже сделано, — говорит Леннон в рекламе. — Вся эта ностальгия по 60-м и 70-м, возвращение назад ради вдохновения, копирование прошлого — разве это рок-н-ролл? Сделай что-то свое, начни что-нибудь новое. Живи сейчас».

Фанаты «ливерпульской четверки» до сих пор не могут понять, как Йоко Оно могла позволить французам использовать образ ее мужа, пишет NEWSru.com. Впрочем, решение Йоко защитил ее сын, Шон Леннон. По его словам, сейчас очень тяжело сохранить память об отце. Никаких новых дисков, так что телевидение остается самым лучшим способом общения с молодежью.

«Я только что увидел рекламу и понял, почему люди так взбесились, — написал Шон в своем блоге на Twitter. — Однако мы пошли на этот шаг не ради денег, а исключительно для того, чтобы сохранить его в этом мире. Вы не поверите, как много тинейджеров спрашивают меня: "А кто такие эти самые Beatles?"».