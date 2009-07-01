Двое витебчан получили 17 лет за убийство местного «угнетателя»

Трагические события произошли в ноябре 2008 года.

Пару месяцев до этого 34-летний мужчина, уже судимый за хулиганство и разбои, вернулся из мест лишения свободы. Нарушитель запугивал жителей своей улицы постоянными угрозами расправы, а нередко и рукоприкладством. В правоохранительные органы никто не обращался, так как все боялись его мести.

Проучить хулигана решили двое парней 1981 и 1988 года рождения. Спонтанно возникшее желание возмездия и выпитый алкоголь — и молодые люди вооружились молотками. Они дождались выхода хулигана на улицу и нанесли ему около 30 ударов, причем большинство из них пришлось на голову потерпевшего.

От полученных травм мужчина скончался. Однако и действия «правозащитников» не остались безнаказанными. За умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, они приговорены к 17 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.