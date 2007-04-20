Сохранить и сберечь то, что имеем

В преддверие Дня земли правительство разрабатывает программы и проекты по восстановлению и приведению в порядок земельных угодий республики.

Ежегодно при самом бережливом пользовании из эксплуатации уходит 1 кубический сантиметр земли. Процесс разрушения необратим. Большие надежды связывают с повторным заболачиванием почвы. И уже сегодня по сравнению с девяностыми годами площадь деградирующей почвы уменьшилась.

Также, по мнению специалистов в республике необходимо выставить баланс между интересами производства и экологией. Приоритеты уже расставлены - добыча торфа за двадцать лет уменьшилась почти в двадцать раз.

"Тысячи месторождений полезных ископаемых исследуются и будут вовлечены в производство, чтобы удовлетворить все растущие потребности нашего развивающегося государства", - сказал заместитель директора Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Ковхуто.