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Пробегу все возрасты покорны

20 апреля 2007 11:22
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Около тысячи любителей бега примут участие в Межгосударственном легкоатлетическом пробеге "Колокола Чернобыля".Он стартует 21 апреля в Брагине. Марафон традиционно проводится в Гомельской области накануне очередной годовщины катастрофы на ЧАЭС. К любителям бега из Беларуси, России и Украины в нынешнем году присоединится и команда из Германии. Особенность нынешнего пробега - участие детей дошкольного возраста. Специально для них предусмотрена дистанция 60 метров. К пробегу допускаются все желающие без возрастного ограничения.
# общество

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