Пробегу все возрасты покорны

Около тысячи любителей бега примут участие в Межгосударственном легкоатлетическом пробеге "Колокола Чернобыля".Он стартует 21 апреля в Брагине. Марафон традиционно проводится в Гомельской области накануне очередной годовщины катастрофы на ЧАЭС. К любителям бега из Беларуси, России и Украины в нынешнем году присоединится и команда из Германии. Особенность нынешнего пробега - участие детей дошкольного возраста. Специально для них предусмотрена дистанция 60 метров. К пробегу допускаются все желающие без возрастного ограничения.