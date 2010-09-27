«Чижовка-Арена»: На стройплощадку завезли 100 тысяч кубометров грунта

На строительной площадке в Чижовке уже через пару-тройку лет вырастет целый спортивный комплекс. Строительство арены в Чижовке хоть и не далеко ушло от старта, а на пути к финишу — сплошные рекорды. Одних только свай вбито уже более полутысячи.

Строится здание специально к Чемпионату мира по хоккею. Завоевывать первые победы строителям пришлось на голом поле. Чтобы выйти на запроектированную отметку, на площадку завезли 100 тысяч кубометров грунта. Ведь рядом водохранилище, которое в любой момент может задать игре неожиданный ход. Правда, работают строители пока неполным составом.

Андрей Ломако, мастер СУ-25 ОАО «Минскпромстрой»:

Строительство затрудняется тем, что не хватает проектно-сметной документации. У нас есть проекты только на эти конструкции. Больше нет, по чему работать, поэтому мы не можем привлечь сюда основной фонд работников. Мы сейчас можем работать с частью подвала и частью фундамента.

Мы уже сделали практически 50 ростверков — это фундаменты между двумя зданиями. Сейчас мы начинаем этап строительства фундамента на большой арене.

Минчане надеются, что на поле выпустят не только профессиональных спортсменов, но и простых любителей активного образа жизни. Ведь пока в районе есть только велодорожка.

По задумке архитекторов, комплекс будет включать не только оздоровительную базу с саунами, фитнес-залы и массовые катания на коньках, но и большой торговый пассаж.

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Жилая застройка на Кунцевщине в микрорайоне Каменная горка появилась при помощи КУП «Управление капитального строительства Мингорисполкома». Здесь впервые построен дом в 25 этажей. В многоэтажки очередники заселились кто год, а кто два назад и на быт не жалуются. Говорят, что и стены надежные, и к качеству претензий нет. Вот только уровень инфраструктуры пока не на высоте.

Местные жители:

Пока и сходить некуда, есть только автобусная остановка. Надо ходить за несколько километров.

С того момента, как мы заселились, не открылось ни одного магазина, только парикмахерская и ремонт обуви.

Магазины, аптеки, банки — все это есть на эскизах. Чтобы перенести их на реальную плоскость, нужно время.

Новый детский сад уже со дня на день подарит новую жизнь малышам. Осталось отшлифовать детали. А вот учебный процесс в школе идет вместе со стройкой. Альма-матер сдали наполовину.

Валентина Железная и Андрей Дук оценивали масштабы больших строек Большого города.

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