В Беларуси будут проводить турниры по сбору пазлов с изображением карты республики

Первый секретарь Центрального комитета общественного объединения БРСМ Игорь Бузовский рассказал о новом проекте организации — проведении турниров по сбору пазлов с изображением карты Беларуси.

На Молодежном форуме «Сделай свой выбор», который проходил 25 сентября в Футбольном манеже, мы презентовали одну из наших новых идей, один из новых проектов — проведение турниров по сбору пазлов.

«С чего начинается родина?» — ответить на этот риторический вопрос решили, собрав Беларусь в буквальном смысле по частицам. Идея пришлась по вкусу всем, кому не чужд патриотизм и сегодня.

Мы хотим, чтобы соревнования по сбору пазлов помогали молодежи изучать, например, Республику Беларусь. Чтобы ребята могли ориентироваться, допустим, где находится Новогрудок, а где Минск, и какое расстояние между этими городами.

Во-первых, это интересная подачи изучения географии страны. К тому же, такие турниры способствуют формированию патриотизма, поскольку участники будут собирать карту родной республики. Во-вторых, мы хотим, чтобы это стало частью наших совместных проектов с туристическими фирмами. Ведь такие пазлы могут стать сувенирной продукцией, которую можно будет предложить туристам, приезжающим в Беларусь.

На плакате, который мы разработали к форуму, представлены 3 тысячи фотографий, составляющих по цветам значок БРСМ.