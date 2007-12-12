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Дни Болгарии открываются в Гомельской области

12 декабря 2007 10:42
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Юго-восточный регион Беларуси посещает делегация посольства Болгарии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны Петко Ганчевым. Гости побывают на предприятии "Гомсельмаш", в Ветковском музее народного творчества, запланирована также встреча с руководством региона. Подготовлена и обширная культурная программа. Так, в Гомельском дворцово-парковом ансамбле состоится литературный вечер, посвященный 130-летию освобождения Болгарии от османского ига, а в кинотеатрах областного центра пройдут Дни болгарского кино.
# общество

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