Дни Болгарии открываются в Гомельской области

Юго-восточный регион Беларуси посещает делегация посольства Болгарии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны Петко Ганчевым. Гости побывают на предприятии "Гомсельмаш", в Ветковском музее народного творчества, запланирована также встреча с руководством региона. Подготовлена и обширная культурная программа. Так, в Гомельском дворцово-парковом ансамбле состоится литературный вечер, посвященный 130-летию освобождения Болгарии от османского ига, а в кинотеатрах областного центра пройдут Дни болгарского кино.