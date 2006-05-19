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Детские лагеря готовятся к летней смене

19 мая 2006 11:52
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Почти на треть по сравнению с минувшим годом увеличилось количество путевок в детские санатории, закупленных Минским городским управлением по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. На каждый квартал - около четырех тысяч путевок.

В предстоящие  летние каникулы оздоровить детей готовы сорок четыре лагеря. В прошлом году  их было пятьдесят. Шесть закрыты  из -за несоответствия  санитарным нормам. Не <дожили> до сезона   <Орленок> Минского завода <Мотовело>,  <Юный коммунар> фабрики <Коммунарка>, <Зубренок>  Минского автозавода. Зато на базе подведомственных предприятиям санаториев открылись <Электрон>, <Белые росы> и <Солнечная поляна>.
Сейчас в корпусах  оздоровительных учреждений  идут последние приготовления:  рабочие клеят обои, красят  батареи, приводят в порядок санузлы. Все  должно быть идеально. Когда речь идет об оздоровлении  детей, мелочей  быть не должно.   
Руководство  лагеря продумывает организацию питания и досуга. Санэпедимиологи  дают последние советы. Главные требования -  наличие в  помещениях отопления и горячей воды,  соответствующее оборудование  медицинских пунктов   и пищеблоков,  функционирование  спортивных площадок.  С  5 июня   начинается первая смена. Зеленые зоны  тоже приводят  в порядок.  Подстригают траву, за четыре дня до начала смены  санитарные службы проведут специальную обработку  от клещей.

Напомним, что дети укрепляют  здоровье в санаториях бесплатно. А вот  взрослые с 1 января нынешнего года приобретают путевки за счет собственных средств. При желании полностью или частично финансировать оздоровление своего сотрудника может и предприятие.

# общество

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