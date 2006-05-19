Детские лагеря готовятся к летней смене

Почти на треть по сравнению с минувшим годом увеличилось количество путевок в детские санатории, закупленных Минским городским управлением по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. На каждый квартал - около четырех тысяч путевок.

В предстоящие летние каникулы оздоровить детей готовы сорок четыре лагеря. В прошлом году их было пятьдесят. Шесть закрыты из -за несоответствия санитарным нормам. Не <дожили> до сезона <Орленок> Минского завода <Мотовело>, <Юный коммунар> фабрики <Коммунарка>, <Зубренок> Минского автозавода. Зато на базе подведомственных предприятиям санаториев открылись <Электрон>, <Белые росы> и <Солнечная поляна>.

Сейчас в корпусах оздоровительных учреждений идут последние приготовления: рабочие клеят обои, красят батареи, приводят в порядок санузлы. Все должно быть идеально. Когда речь идет об оздоровлении детей, мелочей быть не должно.

Руководство лагеря продумывает организацию питания и досуга. Санэпедимиологи дают последние советы. Главные требования - наличие в помещениях отопления и горячей воды, соответствующее оборудование медицинских пунктов и пищеблоков, функционирование спортивных площадок. С 5 июня начинается первая смена. Зеленые зоны тоже приводят в порядок. Подстригают траву, за четыре дня до начала смены санитарные службы проведут специальную обработку от клещей.

Напомним, что дети укрепляют здоровье в санаториях бесплатно. А вот взрослые с 1 января нынешнего года приобретают путевки за счет собственных средств. При желании полностью или частично финансировать оздоровление своего сотрудника может и предприятие.