День Независимости празднует вся страна

В Гомеле он начался торжественным митингом у Братской могилы.Минутой молчания и оружейным салютом почтили память погибших. Ко Дню Независимости приурочили открытие Доски почёта Гомельской области, которая создавалась для поощрения городов и районов региона, за наилучшие достижения в различных отраслях. Целый день для гомельчан и гостей областного центра будут проходить концерты, выставки, спортивно-показательные выступления. Подготовлена насыщенная культурная программа.