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День Независимости празднует вся страна

03 июля 2007 10:04
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В Гомеле он начался торжественным митингом у Братской могилы.Минутой молчания и оружейным салютом почтили память погибших. Ко Дню Независимости приурочили открытие Доски почёта Гомельской области, которая создавалась для поощрения городов и районов региона, за наилучшие достижения в различных отраслях. Целый день для гомельчан и гостей областного центра будут проходить концерты, выставки, спортивно-показательные выступления. Подготовлена насыщенная культурная программа.
# общество

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