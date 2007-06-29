Новые районы - новые названия

На карте Минска появится микрорайон Брилевичи - на проспекте Дзержинского. Это решение сегодня принято на сессии горсовета. Свое имя он получит в честь одноименного фольварка, который здесь располагался в 16 веке.



В новом микрорайоне - исключительно <культурные> улицы - имени поэта Яна Чечота, художника Наполеона Орды, культурного деятеля Ежи Гедройца. Еще один новый микрорайон появится близ Масюковщины - Домбровка. Его улицы будут также носить имена деятелей культуры - народного артиста БССР, одного из основателей белорусского театра Владислава Голубка, цимбалиста, дирижера, композитора и педагога Иосифа Жиновича, первого президента Академии наук БССР - Всеволода Игнатовского, поэта Алеся Гаруна, известных деятелей культуры и искусства Беларуси супругов Аладовых.



Сменит название и улица Свободы в микрорайоне Восток. Она будет носить имя курсанта Военной академии, кавалера ордена "За личное мужество" Дмитрия Гвишиани, совершившего героический подвиг, который стоил ему жизни, - тушение горящего поезда.

