Беларусь отмечает День Независимости

Государственный праздник День Независимости Республики Беларусь объявлен декретом Президента Александра Лукашенко в 1997 году в честь освобождения Беларуси от фашистских захватчиков.

Этот праздник стал символом национального возрождения нашего государства. По воле граждан, высказанной на республиканском референдуме, он отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года. Это дань героизму и стойкости минчан, самоотверженной борьбе минских подпольщиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из развалин, строил заводы, дома, школы, кто выпускал первую продукцию на предприятиях.

Мероприятия, посвященные 63-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 3 июля откроет церемония возложения венков к монументу Победы. В этот же день на пересечении проспектов Машерова и Победителей у стелы "Минск - город-герой" пройдет военный парад.

Следующим ярким этапом праздника станет театрализованное шествие, тема которого - Год ребенка. В шествии примут участие многие творческие коллективы, около 4 тысяч школьников, представителей октябрятских, пионерских организаций, члены общественных объединений. Днем по традиции основной акцент в праздничных гуляниях будет смещен на районы города.

В 21.00 у стелы Минск - город-герой состоится праздничный концерт республиканской акции "За независимую Беларусь!". Здесь выступят известные белорусские коллективы и исполнители, а также эстрадные звезды - Валерий Леонтьев, Алексей Гоман, Анжелика Агурбаш, Дмитрий Колдун, Руслан Алехно, Наталья Подольская. Зрители увидят так называемый "площадный" спектакль, который включает видео-лазерное шоу, пиротехнический балет, огненную инсталляцию и водную феерию.

А в 23.00 в Минске из шести точек будет дан праздничный салют. У стелы "Минск - город-герой" планируется установить не две, как обычно, а три салютные установки. Особенностью кульминации дня станет в 22.55 перед началом салюта хоровое исполнение участниками праздника гимна Беларуси.