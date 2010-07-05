День Независимости глазами трех поколений белорусов

Независимостью Беларуси гордятся все поколения белорусов. И все поколения наших граждан можно встретить на празднике. Кто-то отдыхает, кто-то работает, а кто-то совмещает приятное с полезным.

Этот дом в центре столицы сам по себе особенный. Когда-то он был построен специально для участников Великой Отечественной. И день независимости Беларуси для его жильцов по определению - особенный праздник. А для этой семьи – и подавно.

Борис Промыслянкий, ветеран Великой Отечественной Войны:

– Я начал войну 22 июня 1941 года и закончил 8 мая 1945-го, когда был второй раз ранен. Мы воевали за нашу советскую родину.

Он сражался за Родину совсем не на белорусском фронте. И родом Борис Маркович, как и его жена – из Украины. Но много лет назад его перевели на службу в Беларусь. И сегодня он может сказать точно – у него две Родины.

Борис Промыслянкий:

– Для меня 3 июля как День Независимости – это так же как и для белоруса, который родился в Беларуси. Это мой родной праздник.

Он знает не понаслышке как это бывает, когда твою страну пытаются лишить независимости. И теперь, спустя столько лет, ему порой странно смотреть телевизор.

Борис Промыслянкий:

– Ведь мы воевали! Что бы не говорили – главную роль в этом деле сыграла Россия, потому что она многомиллионная. А форпостом всего Советского союза – был белорусский народ. Это единственная по существу страна, которая по праву заслужила звание партизанской. Нигде больше такого партизанского движения не было. И ее вклад, после России, самый главный и первый. Поэтому политика, которую сегодня проводит Россия, приведет к тому, что Россия скоро совсем останется без союзников.

Но сегодня он снова готовит парадный мундир к торжественному маршу. И уже завтра гордо зазвенит боевыми наградами.

Борис Промыслянкий (показывая мундир):

– Тесноватый уже… Скажи спасибо, что я еще сохранил фигуру. Каждый день по 40 минут зарядку делаю.

Анна Бунькова, корреспондент СТВ:

– Это чтобы в мундир влезть?

Борис Промыслянкий:

– Конечно!

И старается поддерживать в форме не только себя, но и фуражку...

Борис Промыслянкий:

– Фуражке я козырек пришил. Оторвался.

Празднику в стране быть. И ему на нем. А значит – Родина в безопасности.



Что такое День Независимости для этих близнецов, говорит хотя бы то, что поговорить с ними нам разрешили всего несколько минут. Около казармы военнослужащих роты почетного караула уже ожидает автобус. Через час им надо быть на очередном праздничном мероприятии.

Александр и Алексей Павловы, военнослужащие роты почетного караула главной военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь:

– Для нас это очень большой праздник. Мы к нему очень долго готовимся. Каждый день – четырехчасовые тренировки на плацу. Очень усиленно они происходят.

Встречи высоких делегаций, первых лиц государств и выступления, которые становятся гвоздем любой праздничной программы. Им есть что вспомнить и есть что рассказать за время службы. На то они и элитные, а главное скромные войска.

Но что именно скрывается за каждым Днем Независимости. Пускай, и не только Беларуси, они никогда не расскажут родителям. Чтобы не волновались.

Александр и Алексей Павловы:

– Мы когда показывали плац-парад в Венесуэле, там было очень жарко и очень душно. Около 47 градусов было, если не ошибаюсь. Парад был очень длинный и очень долгий. И нашего выступления нам пришлось очень долго ждать. Там становилось плохо очень многим людям. А наш не один солдат даже не вздрогнул!



Каждый год, перед каждым Днем Независимости, по аналогии с народно любимым фильмом, на этом предприятии есть традиция – подводить итоги. Уже пятый раз Игорь Михайлович вместе со своим большим коллективом представит свое предприятие на одном из главных праздников страны.

Игорь Жур, заместитель директора Минской ТЭЦ-4:

– Я считаю, это очень волнительный момент не только в моей жизни, но и для всех участников, которые будут принимать участие в возложении венков к монументу Победы.

Заместитель директора минской ТЭЦ – 10 лет на предприятии. И вторая по величине розетка в стране за это время не подводила ни разу.

Игорь Жур:

– Установили автоматизированную систему управления технологическими процессами. Во-первых – это повышение надежности оборудования.

И что означает День Независимости для него, как для руководителя предприятия, он сказал без пафосных слов.

Игорь Жур:

– Независимость для меня – это, конечно же, в первую очередь возможность спокойно растить детей. Строить планы на будущее.



За несколько минут до начала торжеств мы все-таки нашли друг друга. Этот праздник для него – тоже со слезами на глазах. Потому глазами Бориса Марковича на Дне Независимости Беларуси мы увидели в первую очередь его соратников.

Борис Промыслянкий, ветеран Великой Отечественной Войны:

– Для меня этот праздник в первую очередь люди создают – это сидящие здесь, те, которые творили Победу.

Он не пропустил еще ни одного праздничного шествия. И даже если бы предложили проехать весь путь от Октябрьской площади до монумента Победы, а это чуть больше километра, на Уазике – не согласился бы. Ведь если это расстояние перевести в шаги, то получится по шагу на каждый день войны.



Когда впереди – глава государства, а позади – около шести тысяч человек, ноги идут сами собой. И когда приближается площадь Победы, усталость снимает, как рукой. Но на сам обелиск уже через 40 минут мы посмотрели уже другими глазами.

На одной из самых торжественных церемоний Дня Независимости мы тоже увидели знакомые лица. И то, что говорили о своем нелегком деле наши бойцы накануне, здесь стало наглядно.

Александр и Алексей Павловы, военнослужащие роты почетного караула главной военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь:

– Делали все движения очень синхронно. Красиво. Каждый человек наблюдающий смотрит за каждым движением, за твоими действиями – это очень приятно.

Торжества закончились около 10 минут назад, но у знакомого нам участника праздника, увиденное в памяти останется надолго.

Игорь Жур, заместитель директора Минской ТЭЦ-4:

– Увидели Президента Республики Беларусь, который возглавлял торжественную колонну. Ощущения – это, в первую очередь, гордость за нашу страну.



Вечереет. Впереди одна из самых ярких частей праздника. Концерты и фейерверки по всему городу. Но заступая вместе с Сашей в патруль, мы поняли, что увидят небесную феерию далеко не все наши герои.

Анна Бунькова, корреспондент СТВ:

– А где твой брат?

Александр Павлов, военнослужащий роты почетного караула главной военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь:

– В наряде сейчас. По графику заступил.

Из парадной формы военнослужащего роты почетного караула он переоделся в повседневную. Таков уж воинский долг. Уже через две недели у Саши, как и у его брата, дембель. И скорее всего фейерверк следующего дня независимости он посмотрит своими глазами. Сегодня же он приложит все усилия, чтобы его увидели остальные.

Александр Павлов:

– Через некоторое время, сюда пустят людей для просмотра салюта. Моя задача здесь – не подпустить людей на близкое расстояние к салютной установке.

Тем временем, к стеле «Минск город-герой» приходило все больше людей. И даже дождь, который начался внезапно, как всегда не смог испортить праздник. На сцену один за одним поднимались отечественные «звезды». Инна Афанасьева, Анна Шаркунова, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Анатолий Ярмоленко, Ксения Ситник, группы «Палац», «Дрозды», «Песняры» и многие другие. Такого количества песен о родной стране не услышишь, пожалуй, ни на одном празднике. В этот день они звучат как-то по-особенному торжественно и трогательно. Хотя Борис Маркович уже и не помнит, когда приходил на городские гуляния в последний раз.

Борис Промыслянкий, ветеран Великой Отечественной Войны:

– Этот концерт – особенно для молодежи. Хотя дождик идет, а их не разгоняет. Это говорит о стойкости.

А Игорь Михайлович приходит каждый год. И здесь они оба все же ощутили другую, и пожалуй главную сторону красочного фейерверка. Которую, возможно, не увидишь глазами.

Игорь Жур, заместитель директора Минской ТЭЦ-4:

– Очень много людей разных возрастов: много молодежи и людей в возрасте. Получилось сплотить народ.

Анна Бунькова, Алексей Юнаш, Павел Романов, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.