Храм Всех Святых как главный духовный общенациональный мемориал Беларуси

День Независимости в этом году вышел за рамки одного дня. Праздничный концерт до глубокой ночи – как финальная точка. А другая, даже более символичная точка – старт торжеств, который в этом году был очень необычным.

В ночь на третье июля в крипте Храма Всех Святых и невинно убиенных в Минске торжественно захоронили останки воинов трех войн. Самых страшных и смертоносных в белорусской истории. Это символ памяти – белорусский народ помнит, кому он обязан миром на Белой Руси.

Три войны с тремя неизвестными. Кто был этот отважный солдат, как он погиб и где его место упокоения. Более трех миллионов человек, сложивших голову на белорусской земле, покоятся в безымянных могилах. Их жизни унесли крупные боевые конфликты – две отечественные и одна мировая война. Ежегодно поисковые батальоны находят разбросанные по земле останки воинов, их оружие и награды. А затем как героев провожают в последний путь со слезами и почестями.

Дмитрий Савич, священнослужитель Свято-Воскресенского храма Витебска:

– Витебщина была полем битвы войны 1812 года. Одна из наиболее значимых битв этой войны прошла неподалеку от Витебска в деревне Островно.

Останки этого неизвестного солдата в Витебской области нашли по весне. А при нем знаки воинского отличия. Чуть позже эксперты докажут принадлежность погибшего к русской армии. В далекие годы он сражался с войсками Наполеона. Но отважно погиб в Беларуси. Как и другие 12 тысяч воинов по обе стороны фронта. В местном храме в честь воинов без имени и фамилии ежедневные литургии. Накануне прочитали последнюю – останки героев войны отправили в Минск на вечный покой.

Прощаться с другим неизвестным героем уже Великой Отечественной войны пришли, кажется, все жители Лоева. Каждый метр Лоевского плацдарма унес жизни десятков солдат. Именно поэтому правый берег реки стал алтарем славы и мужества. За бои по форсированию Днепра звания Героя Советского Союза удостоено 279 бойцов. На лоевском берегу лежат истоки «Багратиона», а в песке – тысячи неизвестных солдат этой освободительной операции. Перед тем, как отправить останки бойца Красной армии в Минск, в местном храме, как полагается по канонам, отслужили молебен.

Римма Стадникова, директор музея битвы за Днепр:

– Скорее всего – это младший офицерский солдат, сержант или лейтенант. Потому что рядовые солдаты не имели при себе такой экипировки.

Останки солдата Первой мировой войны обнаружили у деревни Ратичи Гродненского района. Им оказался военнослужащий 336 Челябинского пехотного полка Российской армии. В доказательство – пуговицы с изображением двуглавого орла, курительная трубка и одна копеечная монета 1906 года выпуска. По словам местных жителей с 1914 по 1915 в гродненском районе шли ожесточенные бои. Очевидцы и указали поисковикам где падали погибшие воины. Тех, кого удалось поднять – отправляли во Владимирскую церковь. А сегодня в сопровождении караулов и духовенства они обрели покой – в храме-памятнике в честь Всех Святых.

По задумке, храм Всех святых станет главным духовным общенациональным мемориалом. Каждый день здесь будут совершать панихиды о невинно убиенных, звучащие как призыв к примирению в Отечестве и во всем мире.

Храм-памятник в честь Всех святых неслучайно стал местом захоронения. В его крипте, которая находится под алтарем, собрана земля с полей великих исторических сражений в защиту нашей земли. Закладной камень в 1991 году освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В октябре 1996 года с участием главы государства здесь заложили капсулу с памятной грамотой. Спустя 10 лет у храма появились литые колокола. Самый большой – весом пять тонн – от имени Президента. Два других от Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и митрополита Минского и Слуцкого Филарета.

К торжественной церемонии захоронения готовились не один месяц. И не только люди, но и машины. Накануне, чтобы все было четко, процедуру церемониала отрепетировали дважды. Свидетелями исторического события стали тысячи человек. Все они собрались у храма задолго до начала траурного мероприятия. Для тех, кто не успел занять место поближе, установили большие экраны.

Лестницу, как будто ведущую к небесам, украсили несколько сотен свечей. Чтобы ни одна из них не погасла, по задумке их зажгут одновременно. На это уйдет не более 15 минут. За музыкальное сопровождение церемонии отвечают более 300 музыкантов в составе хора, симфонического и военного оркестров. Сегодня в репертуаре классика, которая, по мнению дирижера, творит добро. Одно из главных произведений, пожалуй, лучшее для подобного случая, торжественная увертюра «1812 год» Петра Чайковского.

У подножия Храма – Президент Александр Лукашенко и Митрополит Филарет. Вместе они наблюдали, как к воротам неспешно подъехали бронетранспортеры с саркофагами. А затем как военнослужащие роты почетного караула аккуратно перенесли их на специальные постаменты. Глава белорусской православной церкви прочитал разрешительную молитву и окропил саркофаги святой водой. Затем урны с прахом отправились в свой последний путь – в крипту. По этому поводу ее открыли раньше, чем весь храм.

Митрополит Филарет:

– Нашей Родине нужен покой и мир, которого было слишком мало в течении двух предшествующих веков.

На вратах усыпальницы изображены символы тяжелых событий, выпавших на долю белорусов. Это Грюнвальд, Сморгонь, Соловки, Хатынь, Тростнец и Чернобыль. После погребения останков в центре крипты Александр Лукашенко и Митрополит Филарет зажгли негасимую лампаду. Огонь для нее доставили из Храма гроба Господня из Иерусалима.

Многие помнят какой в начале девяностых на этом месте был пустырь. А сегодня – своеобразное олицетворение памяти и скорби. В том числе и благодаря государственной поддержке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Белорусский народ никогда не сдавался на милость врага. И сегодня мы готовы пройти через самые тяжкие испытания, ради независимости, во имя права свободно жить на своей земле, той, которая завещана нам предками. Беларусь никогда ни для кого не была и не будет источником военной угрозы. Но свое, созданное народом, будем свято почитать и защищать.

Учитывая масштабы военных конфликтов, процедура захоронения неизвестных бойцов довольно распространенная. Накануне российские поисковики передали Японии останки почти 300 солдат императорской армии, погибших на Сахалине в 1945 году. В Стране восходящего солнца считают, что война продолжается до тех пор, пока души ее участников не найдут покой на земле.

Останки еще трех советских солдат на высоте полутора тысяч метров захоронили в Австрии. Эти воины в далекие годы освобождали местные земли. В апреле в Одесской области нашли покой еще девять бойцов, погибших во время обороны молдавской стороны Днестра. А по весне на Братском кладбище в латвийском Ропажи упокоили останки 119 советских солдат, не вернувшихся со Второй мировой войны.

Храм Всех святых – единственное подобное сооружение на постсоветском пространстве. В этом месте сведено воедино нравственное, патриотическое, историческое и литургическое начало. Но самое главное – это живая книга памяти Беларуси.

Андрей Авдеев, Александр Миранович, Сергей Курков, телекомпания СТВ.