На малой родине Куприянова, официального представителя «Газпрома», до сих пор не проведен газ!

Российская глубинка переживает газовый кризис похлеще того ограничения поставок, которым не так давно Москва угрожала Минску. В отдельные русские деревни газ приходит только на ногах и на плечах тех, кто в нем заинтересован.

Надежда уже и не вспомнит, когда газовые перспективы ее села впервые оказались за забором властных обещаний. Обещали деревне трубу газовую, но люди оказались в трубе финансовой. Красные баллоны с голубым топливом здесь теперь на вес черного золота. Пока «Газпром» ударно выколачивает долги и выплачивает сотрудникам многомиллионные премии, газ для россиян попроще дорожает как на открытом огне.

Любовь Арсентьевна рассказывает: трубу к их деревне начали вести еще во времена Советов, но потом с газом, видимо, передумали.

Попытаться пролить свет на газовое грядущее для них — уже дело минувшее. Не дотянули не только с газом, но и с названием самой деревни. На указателе как специально не дописали, породив не самые хорошие ассоциации — Бл. Кучи.

Колоритное имя селу дала сама Екатерина — Блинные Кучи. Но куда чаще здесь вспоминают правителя Новейшего времени. И его же знаменитую реплику про блины, которыми Беларусь якобы хотела рассчитываться за голубое топливо.

Всего в пяти километрах от Блинных Куч деревня, в которой от надежды тоже одно название. Впрочем, жители Медведовки знают: местная власть точно где-то рядом. Ведь газовую трубу проложили совсем близко и, так уж совпало, аккурат там, где живет председатель.

Валентина Семеновна и Зоя Михайловна никак не могут понять, почему столько лет оказываются за порогом государственных планов. Ведь баба Валя на пенсии вынуждена продолжать и поиск, и добычу топлива.

Осаждать местное руководство односельчанам приходится, как крепость, а за спиной Валентины Семеновны — все тот же ненадежный тыл — баллон газа, которого и на войну-то не хватит.

Жителям Медведовки четко объяснили: программа газификации в стране есть, но их не касается. Правда, Валентина Семеновна боится другого: что точно так же и в очередной раз села не коснется уборочная. На весь колхоз осталась одна машина и три тракториста.

Владимир Селюков — депутат и председатель общества инвалидов — не то что яро требовал газификации деревни — просил, чтобы голубое топливо подвели хотя бы пенсионерам и инвалидам. Трубу и проложили. Тем, у кого были деньги.

Владимир Селюков, депутат Капыревщинского сельского поселения:

30 % населения — пенсионеры и инвалиды — не могут оплатить газ, поэтому сейчас сидят без газа. Нужно как минимум 50–60 рублей. Нам ответили: «Денег у нас нету, помочь не можем».

А вот тем, у кого газ в квартирах все-таки появился, власти выписали счет со многими нулями. Перед тем как подвести голубое топливо к домам, жителям пообещали вполне гарантированную государственной программой схему. Дескать, вы оплатите, а мы потом вам возместим из бюджета. Конечно, не все, но ведь почти все. Поэтому многие и согласились. Но люди поверили, а потом поняли, что с газом, которого так долго ждали, вылетели в очередную трубу.

Несколько человек все же умудрились вернуть свои 5-6, но никак не 40 тысяч, которые обещали местные власти. И самое несуразное, что все это происходит фактически на малой родине Сергея Куприянова — того самого представителя «Газпрома», который перед десятками камер рассказывает, как холдинг выбивает свои миллионы.

Владимиру Александровичу по-человечески обидно: в какой-то паре километров от его деревни продолжают строительство газопровода «Ямал-Европа». А ему, пенсионеру, пришлось устроиться кочегаром, чтобы расплатиться с долгами за подведенное голубое топливо. При том, что многие инвалиды в селе снова встретят холода без газа. Встретят и выживут. Чтобы напомнить тем же властям, у кого на самом деле — ограниченные возможности.

Ольга Бакланова, Сергей Курков и Александр Гудун. На Неделе заглянули в трубу.