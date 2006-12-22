"Навагоднi кiрмаш-2006" ждет своих поселителей

Более 120 предприятий в Национальном выставочном центре "Белэкспо" представят свою продукцию на торговой ярмарке в столице.

"Навагоднi кiрмаш-2006" открывается сегодня. Постоянные участники предложат покупателям расширенный ассортимент праздничных товаров. А для самых маленьких посетителей уже приглашен Дед Мороз. Главный сказочный волшебник примет участие в детских утренниках, которые пройдут на ярмарке.

А уже завтра у Дворца спорта минчан и гостей столицы ожидает общегородская рождественская ярмарка. Главным товаром на ней будут ели и новогодние украшения. Свою лучшую продукцию также представят крупнейшие промышленные предприятия столицы. Кулинарными изысками и горячими напитками порадует сеть общественного питания. Время работы ярмарки - с 10.00 до 17.00.