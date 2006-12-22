Витебской области - День открытых дверей в УВД

Школьники, студенты и обычные граждане знакомились с работой милиции, по ходу озвучивая объективное общественное мнение о работе сотрудников. Все внесённые предложения в скором будущем будут рассмотрены. С профессией милиционера знакомился и наш корреспондент.

ГАИ, охрана, спецназ, патрульно-постовая служба - на коридорах милицейских учреждений в этот день было людно. Управление внутренних дел устроило день открытых дверей во всех своих структурах. Выслушать объективное общественное мнение о работе служб, прислушаться к предложениям со стороны граждан и повысить правовую грамотность населения - главные цели мероприятия. Ознакомительные экскурсии проходили в каждом подразделении.

Общественное мнение о работе силовых структур у населения города - положительное. Дни открытых дверей планируется проводить и в будущем. А вопросы и пожелания о качестве работы правоохранительных органов можно высказывать круглосуточно по телефону

"горячей" линии УВД.