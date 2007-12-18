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Дефицита новогодних елок не будет

18 декабря 2007 09:18
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Традиционно накануне Нового года все лесхозы организуют елочные базары в каждом областном и районном центрах. Цены у лесоводов вполне приемлемые. Елочка до метра обойдется в 9 тысяч рублей, трехметровая - 16 тысяч. Кроме того, лесхозы перешли на усиленное патрулирование лесов для защиты от браконьеров. Под контролем - и основные автомагистрали, подъездные пути к населенным пунктам, а также автостанции, железнодорожные вокзалы и электрички. Правда, желающих накануне новогодних праздников самовольно срубить елочку становится все меньше. Отпугивают возросшие штрафы за браконьерство. Кроме того, в последние годы живому дереву белорусы все больше предпочитают искусственные елки.
# общество

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