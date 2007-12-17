В Беларуси отменяется разрешительный штамп

В Беларуси с 1 января 2008 года отменяется разрешительный штамп в паспорте для выезда за границу. Соответствующий указ подписал сегодня президент Александр Лукашенко.

Таким образом, паспорт гражданина Беларуси будет действителен для временных выездов за границу без этой отметки. В целях обеспечения эффективного контроля на границе за выездом граждан из страны создается банк данных о гражданах Беларуси, право которых на выезд из Республики временно ограничено.

Указом утверждено соответствующее положение, в котором определены порядок ведения банка данных, перечень государственных органов, на основании сведений которых осуществляется его формирование, а также механизм передачи сведений из банка данных Государственному пограничному комитету и предоставления этих сведений гражданам.

