"Дожинки - 2008" пройдут в Орше

Для подготовки и проведения праздника распоряжением главы государства образован организационный комитет под председательством заместителя премьер-министра Ивана Бамбизы. Традиционно на фестивале-ярмарке будут чествовать победителей республиканских соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных кормов, выращивании льна и в производстве животноводческой продукции. Организационному комитету "Дожинок" поручено в двухмесячный срок утвердить план проведения мероприятия.