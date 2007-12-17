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"Дожинки - 2008" пройдут в Орше

17 декабря 2007 14:51
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Для подготовки и проведения праздника распоряжением главы государства образован организационный комитет под председательством заместителя премьер-министра Ивана Бамбизы. Традиционно на фестивале-ярмарке будут чествовать победителей республиканских соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных кормов, выращивании льна и в производстве животноводческой продукции. Организационному комитету "Дожинок" поручено в двухмесячный срок утвердить план проведения мероприятия.
# общество

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