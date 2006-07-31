"Чёрный" список водоёмов Беларуси пополнился

Список водоёмов Беларуси непригодных для купания пополнился ещё десятком мест отдыха. По данным эпидемиологов, сейчас непригодны для купания уже более 70 водоемов. Суровый вердикт вынесен озеру Рагознянское Брестского района, искусственному водоему близ деревни Запрудье Верхнедвинского района Витебской области, Молодежному озеру городского поселка Октябрьский на Гомельщине, а также городскому пляжу Светлогорска. В Минской области в список попали водоем по улице Брагина в Любани, озеро Черницкое Смолевичского района, водохранилище Левки, пруд деревни Щитковичи Стародорожского района, а также водоемы возле деревни Гоцк Солигорского района и деревни Хвоенщина Червенского района. Пока запрет на купание не коснулся только Минских водоёмов.