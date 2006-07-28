У юных спасателей еще все впереди:

В оздоровительном лагере <Липки> под Витебском завершилась смена у воспитанников клуба <Юный спасатель>. На протяжении трех недель подростки на практике учились преодолевать трудности и выживать в экстремальных условиях.

Позади 21 день напряженных тренировок. Это и пятикилометровый кросс, занятия греблей, прыжки с парашютом. Подъем у ребят каждое утро - ровно в семь. Многие удивляются выносливости подростков, ведь некоторым из них нет еще и пятнадцати. Заняться настоящим мужским делом их побудило единое стремление быть спасателем.

По словам подростков, время не проходит даром. Сейчас можно только позавидовать физической подготовке юных спасателей. Некоторые из них сумели преодолеть страх высоты и глубины в общелагерных конкурсах и испытаниях.