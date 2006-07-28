У юных спасателей еще все впереди:

Позади 21 день напряженных тренировок. Это и пятикилометровый кросс, занятия греблей, прыжки с парашютом. Подъем у ребят каждое утро - ровно в семь. Многие удивляются выносливости подростков, ведь некоторым из них нет еще и пятнадцати. Заняться настоящим мужским делом их побудило единое стремление быть спасателем.
По словам подростков, время не проходит даром. Сейчас можно только позавидовать физической подготовке юных спасателей. Некоторые из них сумели преодолеть страх высоты и глубины в общелагерных конкурсах и испытаниях.