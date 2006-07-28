Прямой эфир

У юных спасателей еще все впереди:

28 июля 2006 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В оздоровительном лагере <Липки> под Витебском завершилась смена у воспитанников клуба <Юный спасатель>. На протяжении трех недель подростки на практике учились преодолевать трудности и выживать в экстремальных условиях.

Позади 21 день напряженных тренировок. Это и пятикилометровый кросс, занятия греблей, прыжки с парашютом. Подъем у ребят каждое утро - ровно в семь.  Многие удивляются выносливости подростков, ведь  некоторым из них нет еще и пятнадцати. Заняться настоящим мужским делом их побудило единое стремление быть спасателем.

По словам подростков, время не проходит даром. Сейчас можно только позавидовать физической подготовке юных спасателей. Некоторые из них сумели преодолеть страх высоты и глубины в общелагерных конкурсах и испытаниях.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
28 июля 2006 13:48

Еще двенадцати многодетным матерям Минщины вручены ордена

28 июля 2006 13:48

МВД усиливает борьбу с пьянством

28 июля 2006 13:46

Работа сельских магазинов на период уборочной кампании продлена до 22 часов