Что значит праздник 23 февраля для современной Беларуси

23 февраля — праздник с богатой историей. В календаре в 1918 году он впервые появился как день рождения Красной армии. С послевоенного 46-го — это День Советской Армии и Военно-морского флота. А уже в суверенной Беларуси 23 февраля именуется, как День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.

Суворовец Суворов, как и его однофамилец, знаменитый полководец, настроен идти вверх по лестнице званий и военных достижений. Ведь для него защита Отечества — не только долг, но и дело чести, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Суворов, курсант Минского суворовского училища:

В будущем я хочу стать военным и отдать свою жизнь служению Родине. Для меня слова «честь», «долг» значат очень многое.

В этом году Павлу Врублевскому исполнится 18. Его ждет учеба, а потом армия, или наоборот. Но в том, что служить он обязательно будет, молодой человек не сомневается.

Павел Врублевский, ученик 11 класса школы №222 Минска:

Я уже сейчас готовлюсь к службе в армии. В школе у нас есть курс допризывной подготовки. Хочу защищать Родину, хочу стать настоящим мужчиной, хочу, чтобы мной гордились родители.

Именно армия, как отметил Глава государства, остается важнейшим фактором в обеспечении независимости Беларуси. В новой Концепции национальной безопасности выработан и закреплен достаточно эффективный комплекс мер по соблюдению национальных интересов, в том числе и в военной сфере.

Сергей Лютко, преподаватель Военной Академии Республики Беларусь:

Важнейшая составляющая национальной безопасности — это военная безопасность. Ей в нашем руководящем документе отведена очень важная роль. Военную безопасность обеспечивают в том числе и Вооруженные Силы.

Виктор Валежанин, полковник запаса:

Армия — не только гарант защиты внешних границ государства. Она должна всегда быть начеку и погашать все происки реакционеров, националистов.

Галина Болсун, кандидат исторических наук:

Праздник День защитника Отечества уже давно вышел за рамки профессионального и стал поистине народным и любимым. Связано это с тем, что испокон веков воины брали в руки оружие с одной целью — защищать свою землю, своих родных и всех тех, кто не может себя защитить.

День защитников Отечества празднуют не только те, кто носит погоны и военную форму. 23 февраля уже давно стал праздником настоящих мужчин. Сегодня мы поздравляем дедов, отцов, братьев, мужей и сыновей. Всех тех, кто ежедневно нас поддерживает и дарит чувство защищенности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».