Легко ли белорусу с польскими корнями получить карту поляка?

У национальных объединений Беларуси есть все возможности для развития своей культуры. К примеру, только в Гродненской области треть всех жителей поляки по национальности. В регионе работают польские школы и десятки национальных самодеятельных коллективов.

В семье Гузевич к польской культуре отношение особое. Поляки по национальности, они чтут и поддерживают все традиции своего народа. Дети владеют польским языком в совершенстве, участвуют в различных конкурсах. За последние пять лет почетных грамот и дипломов собралось уже больше десятка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Младшая Наталья даже дома с родителями старается разговаривать исключительно на польском языке.

Наталья Гузевич:

Я изучаю язык с первого класса. И вот, например, в этом году я заняла третье место в польском конкурсе, польской поэзии.

Сегодня для изучения польской культуры, признается хозяйка, есть все возможности. Главное чтобы было желание детей и самих родителей. В их семье любовь к польской культуре передается из поколения в поколение.

Зоя Гузевич:

Детям открыты такие широкие просторы, в школе с ними проводится и урок религии и факультатив польского языка. Дети участвуют в различных мероприятиях и конкурсах, побеждают в них. Все праздники мы отмечаем и Пасху, и Рождество не забываем. Дети это очень любят.

Полькой себя считает и жительница Гродно Татьяна Игнатик. В ее семье тоже чтут все национальные традиции. В соседней республике живет много родственников. Правда, в последнее время из-за визовых проблем навестить их становиться все сложнее. Татьяна Иосифовна даже решила получить карту поляка, что бы воспользоваться определенными льготами. Каково же было ее удивление, когда в консульстве женщина получила отказ, без каких либо объективных причин.

Татьяна Игнатик, житель Гродно:

У меня в свидетельстве о рождении написано, что я полька. Я также заполнила анкету, нужные документы. Во время собеседования никаких вопросов у консула, которая со мной разговаривала, не возникло по поводу знания культуры, традиций. Мне сказали, что позвонят по поводу карты поляка. И через две недели мне вручили отказ.

Такое разделение на правильных и не правильных поляков Татьяна Иосифовна не понимает. Никаких нарушений на территории Польши у женщины не было. Да и в нелюбви к соседней Республике Татьяну Игнатик упрекнуть нельзя. Поэтому, какой же на сомом деле принцип выдачи карты поляка женщина определить так и не смогла, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»