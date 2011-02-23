Белорусские депутаты хотят отменить карту поляка

Белорусские депутаты намерены обратиться в Конституционный суд для решения вопроса о правомерности выдачи так называемой карты поляка.

Это сегодня тоже обсуждалось в Овальном зале. Тем самым депутаты хотят выяснить, насколько данный документ отвечает нормам международного права.

Причина — десятки обращений граждан, по мнению которых такая карта белорусских поляков просто дискриминирует. По сути, это разделение граждан одного государства на тех, кто может посетить историческую родину, и тех, кто не может. Впрочем, это далеко не единственная претензия белорусских депутатов к польскому закону, который фактически выглядит как инструмент прямого вмешательства в дела суверенного государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Антоненко, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь

В действие вступают уже не культурные связи, начинает примешиваться политика. Естественно, это разволновало граждан польской национальности Беларуси. Такие обращения не могут нас не разволновать. Поэтому мы хотим выяснить, сеет ли это межнациональную рознь, влияет ли на нашу внутреннюю национальную политику.

Михаил Орда, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Люди пишут, что такие действия вносят определенный раздор между людьми. Когда мы сегодня ознакомились с законом, который принял Сейм Польши о карте поляка, стало очевидно, что данный закон направлен на внутреннее вмешательство во внутренние дела государства. По этому вопросу есть негативная реакция Литвы, на территории которой действие этого закона также распространяется.