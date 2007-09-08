Число "13" приносит удачу

Число "13" оказалось счастливым для одной из участниц конкурса "Мисс Минска 2007". Самой красивой минчанкой 2007 года признали 21-летнюю Василису Рымжу, студентку Белорусского государственного технологического университета. В финале девушка обошла 15 конкуренток.

Сегодня конкурсантки дефилировали по подиуму в вечерних платьях и купальниках, рассказывали о себе и отвечали на каверзные вопросы.

А телезрители СТВ отдали предпочтение другой конкурсантке - Надежде Полевечко. На сайте телекомпании девушка лидирует с огромным отрывом. Свои голоса ей отдали более 6 тысячи человек.