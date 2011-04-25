Прямой эфир

Четыре мобильных лаборатории для радиационной охраны рубежей Беларуси поступили на вооружение пограничников

25 апреля 2011 14:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Закупить их помогла Япония. Современное оборудование сегодня передали погранкомитету нашей страны.

Проект двустороннего сотрудничества между Минском и Токио подписали летом прошлого года. За это время белорусские и японские специалисты создали комплекс оборудования, который позволяет в режиме онлайн отслеживать радиационный фон пограничных территорий и препятствовать незаконному обороту ядерных материалов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Киеси Мацудзаки, временный поверенный в делах Японии в Республике Беларусь:
Мы очень рады, что белорусские пограничники, наши коллеги организовали такую замечательную работу. Возможно, и мы можем использовать ваш опыт в этой области.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Мы обсудили эти вопросы, показали наши возможности, показали наши цели и задачи. От начала реализации проекта прошло меньше года: правительство Японии выделило коло миллиона долларов на закупку четырех автомобилей, их переоборудование, оснащение техникой.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
25 апреля 2011 14:39

Вертолет белорусских спасателей Ми-8 вылетел в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров

Первый в Беларуси памятник правоохранителям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС открыли под Минском
25 апреля 2011 14:33

Первый в Беларуси памятник правоохранителям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС открыли под Минском

25 апреля 2011 06:38

Ровно четверть века исполнилось со дня создания в Беларуси службы социальной помощи на дому