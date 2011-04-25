Первый в Беларуси памятник правоохранителям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС открыли под Минском

Памятник открыт на территории части внутренних войск. Торжественная церемония состоялась на аллее Славы и воинской доблести.

Прозвучал гимн республики, оружейные залпы и под колокольный перезвон Полкового храма в небо взлетели голуби. К обелиску военнослужащие возложили венки и цветы, минутой молчания почтили память ушедших из жизни. Мемориал освятил Настоятель Полкового храма в честь Святого мученика Иоанна Воина.

В ликвидации последствий аварии участвовали тысячи представителей Вооруженных сил и внутренних войск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Гайдукевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь, командующий внутренними войсками:

Идея того, чтобы увековечить память тех, кто принимал участие в этих событиях, исходила от ветеранов. Памятник построен на собранные деньги, в том числе, собранные и личным составом внутренних войск — люди принимали участие в финансировании этого памятника на добровольной основе.

Александр Десятников, председатель Совета ветеранов войсковой части 3310, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, полковник запаса:

В то время, 2 мая 1986 года, это воинская часть Белорусского военного округа первой вошла в Чернобыльскую зону. Предложение исходило от ветеранской организации нашей части, было поддержано командующим внутренними войсками — к этому вопросу подключились все внутренние войска.