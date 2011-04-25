Вертолет белорусских спасателей Ми-8 вылетел в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров

Место дислокации нашего экипажа, состоящего из семи человек, будет определено по прилету.

Уже известно, что специалисты пробудут там, как минимум, полгода.

К слову, вертолет МЧС Беларуси отправляется в командировку в Турцию уже в третий раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Опыт наработан достаточно большой, это показывает и тушение пожаров в Греции, и прошлогоднего пожара в России. Я думаю, те ребята, которые сегодня летят, имеют богатый опыт и справятся с задачей успешно.

Сейчас обсуждается вопрос о вылете в Грецию. Командировки для МЧС Беларуси были регулярными в эту страну с 2007 года. Кроме оказания помощи, наши специалисты приобретают бесценный опыт работы в чрезвычайных ситуациях.