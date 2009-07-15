Чемпионат Европы на главном белорусском велотреке

Для нашей страны это первый опыт проведения столь крупного континентального форума. «Минск-Арена» соответствует всем требованиям, предъявляемым Европейской федерацией велоспорта.
Об участие в соревнованиях заявили 27 стран и 400 спортсменов. Это максимальное количество за все годы проведения чемпионата Европы по велогонкам.
Главные надежды нашей команды в категории до 23 лет — бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Европы Оксана Попко, Елена Омелюсик, Сергей Саковец и Юрий Юрченко.
Самая титулованная велогонщица Беларуси, восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская выступать на турнире не будет, но радости от того, что чемпионат Европы наконец пройдет в Минске, не скрывает.