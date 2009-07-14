Приёмная мать принцессы Дианы посетила онкоцентр в Боровлянах (ФОТО)

– Беларусь достигла больших успехов в лечении детского рака, – такую высокую оценку отечественным медикам дала английская графиня Рейни Спенсер.

Сегодня она побывала в Республиканском центре детской онкологии и гематологии в Боровлянах. Графиня приехала в Минск в составе делегации известной мировой компании «Хэрродз». 79-летняя Рейни Спенсер, приемная мать покойной принцессы Дианы, ездит по миру с благотворительной целью. Детской онкоцентр в Боровлянах хорошо известен в Беларуси и мире современными медицинскими технологиями. Здесь преуспели в лечении детского рака и научились продлевать жизнь маленьким пациентам.

– Я узнала, каких высот вы достигли в излечении рака и помощи больным детям. Это серьезная проблема, которая существует во всех странах. Я уверена, что в будущем случаи заболеваемости раком станут реже и процент излечения будет выше, – отметила графиня Рейни СПЕНСЕР (Великобритания).