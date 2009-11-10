Чем жил Минск 9 ноября

После 20-летнего антракта Дом культуры по улице Козлова вновь выйдет на сцену во всей красе.

«Триумф» на аллее Олимпийской славы

В столице появилась новая достопримечательность — скульптура высотой почти с 9-этажный дом. Три 5-метровых атлета в полёте несут девиз Олимпийских игр: «Быстрее! Выше! Сильнее!».

Крылатые спортсмены у «Минск-Арены» вылиты из бронзы. Они символизируют триумф белорусских чемпионов. А при вечернем освещении атлеты превращаются в языки пламени.

Для 35 минских улиц глобальный ремонт уже позади

Кроме реконструкции самого дорожного полотна, строители заменили плитку на тротуарах и привели в порядок остановки. Дороги оказались дороги: спокойствие водителей стоило городу более 100 млрд. рублей.

В процессе преобразований — Ангарская, Первомайская, Грушевская, Чкалова.

Детям подарили сказочный парк аттракционов

Cтаренькая горка, одинокие качели — от прежнего дворового стиля теперь здесь ни следа. Домик лабиринтов, неожиданные спуски, стильные элементы игрового дизайна-площадка превратилась в настоящий детский городок. В декоративной «олимпийской» зоне ставят свои спортивные рекорды, признают поражения и просто настраиваются на победу.

Витрины в ожидании праздника

Стеклянные новогодние афиши намекают: время составлять списки подарков и продумывать свой праздничный сценарий. Гирлянды, мишуру, игрушки уже можно скупать с полок столичных магазинов. Главное, помнить, что в моде — тигровые настроения.

Дворцовый переворот

После 20-летнего антракта Дом культуры по улице Козлова вновь выйдет на сцену во всей красе.

Реконструкция будет проходить в два этапа. На первом восстановят сам дворец, на втором сделают пристройку со спортзалом и паркингом. Здесь же появится кинозал и даже звукозаписывающая студия.

Здание восстановят в прежнем виде с колоннами и балюстрадами в полном соответствии с модным в послевоенные годы коринфским стилем.

Каникулы для экспресса

С 9 ноября по выходным дням отменяется работа маршрута №135 Э «ДС Запад-3 – Северное кладбище». Вернуться на проторенные тропы могут пассажиры трамваев. №1,№2 и №4 снова на верном пути — по мосту на Первомайской восстановлено движение.

есмотря на то, что ремонт моста на завершающем этапе, движение автомобилей пока возможно только по половине проезжей части.

Такие факты узнали сегодня корреспонденты, ну а чем запомнился этот день минчанам – в традиционном опросе.