Язык жестов признан в Венгрии официальным

Парламент Венгрии признал язык жестов глухонемых официальным языком в стране.

Депутаты Государственного собрания 9 ноября единогласно приняли законы «О венгерском языке жестов» и «Об использовании языка жестов в Венгрии».

По мнению экспертов, нововведение облегчит общение с плохо слышащими людьми в различных государственных службах и учреждениях страны, откроет новые возможности для их найма на работу. Разработчики закона считают, что признание языка жестов «самостоятельным, естественным венгерским языком» позволит в более полной мере соблюдать права глухонемых представителей венгерского общества в различных жизненных ситуациях, пишет БЕЛТА.