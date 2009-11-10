Михаил Калашников отмечает 90-летие

Главному конструктору стрелкового оружия концерна «Ижмаш» Михаилу Калашникову, создавшему легендарный автомат, модификации которого состоят на вооружении российской армии и армий многих зарубежных стран, 10 ноября исполняется 90 лет.

«90 лет — много это или мало? Трудно сказать. Мне кажется, что прожил я много, а сделал пока что мало. Но у меня есть еще возможности работать, и я продолжаю трудиться на заводе, заниматься воспитанием молодого поколения», — заявил М.Калашников на открывшейся накануне в Ижевске Всероссийской научно-технической конференции «Феномен Калашникова — сплав науки и производства».

Во вторник М.Калашникова будут чествовать в Москве. 11 ноября, после возвращения из Москвы, его будут чествовать в Удмуртии: в Ижевске в этот день состоится торжественное собрание и праздничный концерт в его честь, сообщает «Интерфакс-Запад».

Оружие, разработанное Калашниковым или созданное на основе его систем, сегодня состоит на вооружении российской армии и вооруженных сил многих зарубежных стран. На гербах и флагах некоторых стран изображен автомат Калашникова, символизируя ту роль, которую сыграл этот образец оружия в достижении их независимости.