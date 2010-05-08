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Чем запомнилось минчанам 7 мая

08 мая 2010 07:26
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В нашем традиционно опросе минчане рассказали, чем им запомнилось 7 мая.
# общество

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