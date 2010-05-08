Чем запомнилось минчанам 7 мая

«Ах, эти тучи в голубом», «Синий платочек», «Катюша»... Накануне ветераны Фрунзенского района под песни военных лет вспоминали молодость.
Свой взгляд на Победу ветеранам 120-й гвардейской дивизии и ветеранам спорта будущие рекордсмены показали в театрализованном формате.
115 лет в эфире. Именно столько лет назад Александр Попов впервые показал людям, как передаются электрические сигналы по радио.
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