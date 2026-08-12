Частичное солнечное затмение увидят в Беларуси 12 августа

Частичное солнечное затмение сегодня, 12 августа, можно будет наблюдать в Беларуси. Астрономическое шоу начнется прямо перед закатом. В нашей столице небесное представление стартует в 20:10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот момент через защитные светофильтры можно заметить, как Луна закрывает западный край солнечного диска. Тень продолжит постепенно расти и уже в 20:45 достигнет своего максимума – светило скроется на 60 %. В целом астрономическое явление в небе над Минском продлится около 35 минут. При этом в полную темноту европейский континент не погрузится. Полоса стопроцентного перекрытия шириной почти 300 километров затронет лишь Гренландию, Исландию и Испанию.