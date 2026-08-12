Поддельные точки доступа: МВД предупредило об опасности общественного Wi-Fi

Опасный Wi‑Fi. В МВД предупреждают о поддельных точках доступа в общественных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мошенники маскируют их под сети известных кафе и торговых центров. При подключении есть риск потерять персональные данные и деньги с банковской карты.

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:

Сам факт подключения к такой сети является опасным, но еще не означает, что преступник уже получил доступ к вашему телефону. При этом существует риск, что пользователя перенаправят на поддельный сайт и предложат ввести персональные данные или реквизиты банковских платежных карт, пароли или коды из СМС.

МВД рекомендует гражданам не подключаться к неизвестным, непроверенным бесплатным сетям Wi-Fi. Если необходимость подключения все же возникает, уточните название сети в месте своего нахождения и планируемого выхода в интернет. Главное – не вводите в неизвестных сетях персональные данные, коды подтверждения, а также при подключении не используйте банковские приложения. Бесплатный Wi-Fi может оказаться слишком дорогой услугой, если за него вы заплатите своими данными и деньгами.

Мошенники могут полностью контролировать трафик в поддельной точке доступа. Если вам экстренно необходимо провести финансовую операцию или проверить счет, отключите Wi‑Fi и перейдите на мобильный интернет от вашего сотового оператора.