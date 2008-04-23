Центр Европы находится в Полоцке

Расчеты белорусских геодезистов подтвердили и российские коллеги. Европу они приняли за одно целое, включая водное пространство Белого и Балтийского морей, а также островные земли. Центральную же точку этого пространства определили с помощью специальной компьютерной программы. Памятный знак "Центра Европы" установят в Полоцке 31 мая - в день города. В этот же день древний город получит и сертификат, подтверждающий его "центральный" статус. А каждый, кто побывает в Полоцке - документальное свидетельство того, что он находился в самом сердце континента.