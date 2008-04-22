Более 20 самолетов Беларуси и России приняли участие в командно-штабной тренировке сил ПВО СНГ

Такие учения проводятся ежегодно. Особенность нынешних - действия в случае угона самолета, нарушения государственной границы. Все эти вопросы отрабатывались во взаимодействии с ВВС России.

Тренировка началась в 8 утра. С аэродрома Мачулищи взлетел российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-50. В поле зрения этого гиганта все белорусское небо. Минимум условностей, максимум вводных - в этом главная особенность нынешней тренировки. В боевой готовности все силы противовоздушной обороны от Бреста до Владивостока. На экранах радаров десятки воздушных целей.

Первый нарушитель воздушной границы появился в 9.40, на его перехват ушел белорусский истребитель. Через полчаса первое задание успешно выполнено. Боевая работа кипела и на командном пункте войск. Не пропустить ни одной цели - главная задача дежурного расчета.

Не ошибиться в сложной ситуации стражам неба помогают современные автоматизированные системы управления. Техника нового поколения значительно сокращает время передачи информации и позволяет более оперативно реагировать на изменение обстановки.

Помимо Беларуси и России в тренировке участвовали еще шесть стран СНГ. А это несколько тысяч военнослужащих, десятки боевых самолетов и вертолетов. Интерес к столь масштабным учениям проявили не только журналисты.

Судить о результатах маневров пока рано. Однако, по словам военных, основные цели тренировки достигнуты. Приобретен опыт совместных действий, а главное - сделан еще один шаг к укреплению единой системы ПВО стран СНГ.