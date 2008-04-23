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В Минске проходит выставка пасхальной флористики

23 апреля 2008 07:39
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В экспозиции - более двухсот работ опытных и начинающих мастеров. Выдумка и творческий подход помогли художникам создать оригинальные, яркие композиции, которые к празднику Пасхи украсят и стол, и дом, и станут хорошим подарком родным и близким. Флористы экспериментировали и с расписной яичной скорлупой, и с ветками деревьев. Искусству мастерить цветочные композиции, утверждают авторы работ, можно научиться в любом возрасте. Самой же белорусской школе флористики около 30-ти лет.
# общество

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